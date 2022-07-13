После начала вторжения рф отпустил вора в законе: одному из руководителей колонии на Черниговщине сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Одному из руководителей колонии на Черниговщине, который в начале полномасштабной войны с рф незаконно отпустил вора в законе, сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований, передает УНН.
Детали
Установлено, что должностное лицо, после начала российской агрессии отдало устный незаконный приказ отпустить "вора в законе", ожидавшего приговора суда по обвинению в убийстве в СИЗО, расположенном на территории колонии.
В марте преступник в законе был задержан при попытке пересечения государственной границы с Республикой Молдова в Винницкой области.
ГБР подозревает чиновника в пособничестве в бегстве из под стражи (ч. 5. ст. 27 и ч. 1 ст. 393 УК Украины). Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним
ГБР сообщило о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы".