Після початку вторгнення рф відпустив злодія в законі: одному з керівників колонії на Чернігівщині повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Одному з керівників колонії на Чернігівщині, який на початку повномасштабної війни з рф незаконно відпустив злодія в законі, повідомили про підозру. Про йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань, передає УНН.
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Встановлено, що посадовець, після початку російської агресії віддав усний незаконний наказ відпустити "злодія у законі", який чекав на вирок суду за обвинуваченням у вбивстві у СІЗО, що розташоване на території колонії.
У березні злодія в законі було затримано при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова у Вінницькій області.
ДБР підозрює посадовця у пособництві у втечі з під варти (ч. 5. ст. 27 та ч. 1 ст. 393 КК України). Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.
Нагадаємо
ДБР повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства "Львівські автобусні заводи".