Хотів обманом зберегти майно у Львові: російському олігарху Чуркіну оголосили підозру

Деталі

Як зазначили, велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник, громадянин рф Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про здійснення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Обом повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Доповнення

Російському олігарху Дерипасці "перекрили" постачання з України до рф.