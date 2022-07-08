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Хотел обманом сохранить имущество во Львове: российскому олигарху Чуркину объявили подозрение

Киев • УНН

 • 128088 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. ГБР сообщило о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы". Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Как отметили, крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец, гражданин рф Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.

Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.

Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Обоим сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, объединенных с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Дополнение

Русскому олигарху Дерипаске "перекрыли" поставки из Украины в рф.

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