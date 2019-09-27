После обрушения дома в Дрогобыче в больнице до сих пор находится 7-летний ребенок

"После трагедии 7 человек были госпитализированы. В Дрогобыче после обследования осталось четверо, а твое были переведены на лечение в учреждения города Львова. На сегодняшний день из семи человек остается госпитализированным только один 7-летний ребенок. Все остальные пациенты выписаны из стационара", - сказал Чуба.

По его словам, девочку с переломами костей таза сегодня переправили на лечение из Дрогобыча во Львовскую стационарную больницу скорой помощи.

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Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел обвал дома. В результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.

В результате погибли восемь человек, еще семь были госпитализированы.

Ранее УНН сообщал, что из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обвала выделили 1,3 млн грн.