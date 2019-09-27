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Після обвалу будинку в Дрогобичі у лікарні досі перебуває 7-річна дитина

Київ • УНН

 • 24107 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Із семи госпіталізованих після обвалу будинку у місті Дрогобич Львівської області у лікарні залишається тільки 7-річна дівчина, а всі інші виписані додому. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник відділу охорони здоров’я Дрогобицької міськради Володимир Чуба.

Після обвалу будинку в Дрогобичі у лікарні досі перебуває 7-річна дитина

"Після трагедії 7 людей було госпіталізовано. У Дрогобичі після обстеження залишилося четверо, а твоє було переведено на лікування в установи міста Львова. На сьогоднішній день з семи чоловік залишається госпіталізованою лише одна 7-річна дитина. Усі решта пацієнтів виписані зі стаціонару", - сказав Чуба.

За його словами, дівчинку з переломами кісток тазу сьогодні переправили на лікування з Дрогобича у Львівську стаціонарну лікарню швидкої допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Висновку щодо причини обвалу будинку у Дрогобичі слід чекати не раніше кінця жовтня

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області стався обвал будинку. Внаслідок інциденту повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під’їздів житлового будинку.

У результаті загинули восьмеро людей, ще сімох були госпіталізували.

Раніше УНН повідомляв, що з резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих внаслідок обвалу виділили 1,3 млн грн.

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