После матча РПЛ задержали болельщиков за лозунги поддержки Беларуси, тренер ЦСКА - поддержал протесты

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КИЕВ. 16 августа. УНН. После матча ЦСКА — “Тамбов” (2:1) в Москве были задержаны не менее 15 болельщиков ЦСКА. Об этом российскому федеральному агентству ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь задержанным, пишет УНН.

По его словам, причиной задержания стали кричалки “Жыве Беларусь”, которые фанаты ЦСКА стали скандировать после того, как нападающий команды Илья Шкурин забил второй гол в ворота “Тамбова”. “В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг”, — пояснил Соловьев.

Задержанных обвиняют в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ). Им грозят штрафы и временный запрет на посещение стадионов.

Добавим, Илья Сергеевич Шкурин — белорусский футболист, который в начале 2020 года перешел в ЦСКА. 15 августа Шкурин заявил, что отказывается играть за сборную Беларуси, “пока действует режим Лукашенко”.

Живе Беларусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs

— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

Также, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что осуждает действия представителей силовых структур, проявляющих жестокость по отношению к протестующим в Беларуси.

“Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его”, — цитирует Гончаренко белорусское спортивное издание “Прессбол”.

Белорусский тренер поддержал требование протестующих о пересчете голосов на президентских выборах. По словам Гончаренко, он хотел проголосовать в посольстве Белоруссии в Москве, но из-за длинной очереди не смог этого сделать.

“Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали”, — сказал 43-летний специалист.

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