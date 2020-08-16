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Білоруський нападник відмовився виступати за збірну через режим Лукашенка

Білоруський нападник відмовився виступати за збірну через режим Лукашенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишній кращий бомбардир чемпіонату Білорусі (за підсумками 2019 року) відмовився виступати за національну команду поки президентом країни буде Олександр Лукашенко, повідомляє УНН з посиланням на сторінку гравця в Instagram.

Шкурін піддав критиці нинішні дії влади і через дії президента відмовився виступати за збірну.

“Про потрапляння в розширений список збірної країни знову дізнаюся через соціальні мережі, тому свою відповідь пишу також тут. Представляти інтереси національної команди я відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь”, — написав нападник.

Відзначимо, що 20-річний нападник цього сезону виступав за російський “ЦСКА” (4 гри). До цього грав за білоруський “Вітебськ” і “Енергетик-БГУ”.

Українські Національні Новини

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