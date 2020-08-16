Белорусский нападающий отказался выступать за сборную из-за режима Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывший лучший бомбардир чемпионата Беларуси (по итогам 2019 года) отказался выступать за национальную команду пока президентом страны будет Александр Лукашенко, сообщает УНН со ссылкой на страницу игрока в Instagram.
Шкурин подверг критике нынешние действия власти и из-за действий президента отказался выступать за сборную.
“О попадания в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу здесь же. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь”, — написал нападающий.
Отметим, что 20-летний нападающий в этом сезоне выступал за российский “ЦСКА” (4 игры). До этого играл за белорусский “Витебск” и “Энергетик-БГУ”.