Белорусский нападающий отказался выступать за сборную из-за режима Лукашенко

Шкурин подверг критике нынешние действия власти и из-за действий президента отказался выступать за сборную.

“О попадания в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу здесь же. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь”, — написал нападающий.

Отметим, что 20-летний нападающий в этом сезоне выступал за российский “ЦСКА” (4 игры). До этого играл за белорусский “Витебск” и “Энергетик-БГУ”.