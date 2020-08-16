Після матчу РПЛ затримали уболівальників за гасла підтримки Білорусі, тренер ЦСКА - підтримав протести

За його словами, причиною затримання стали гасла “Живе Білорусь”, які фанати ЦСКА стали скандувати після того, як нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота “Тамбова”. “У поліції розцінили ці кричалки як політичне гасло”, — пояснив Соловйов.

Затриманих звинувачують у порушенні правил поведінки на спортивних змаганнях (стаття 20.31 КпроАП РФ). Їм загрожують штрафи і тимчасова заборона на відвідування стадіонів.

Додамо, Ілля Сергійович Шкурін — білоруський футболіст, який на початку 2020 року перейшов до ЦСКА. 15 серпня Шкурін заявив, що відмовляється грати за збірну Білорусі, “поки діє режим Лукашенка”.

Живе Білорусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs

Також, головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко заявив, що засуджує дії представників силових структур, які проявляють жорстокість по відношенню до протестуючих в Білорусі.

“Вважаю те, що відбувається неприпустимим. Різко проти того, щоб били наш мирний, прекрасний білоруський народ. Міліція, ОМОН і армія повинні захищати народ, а не бити його”, — цитує Гончаренка білоруське спортивне видання “Прессбол”.

Білоруський тренер підтримав вимогу протестувальників про перерахунок голосів на президентських виборах. За словами Гончаренка, він хотів проголосувати в посольстві Білорусі в Москві, але через довгій черги не зміг цього зробити.

“Люди стояли по п’ять, шість, навіть сім годин! І в підсумку все одно не потрапляли на ділянку, і я теж не потрапив. Таке враження, що черга хтось штучно стримував, щоб не всі проголосували”, — сказав 43-річний фахівець.