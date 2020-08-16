Після матчу РПЛ затримали уболівальників за гасла підтримки Білорусі, тренер ЦСКА - підтримав протести
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Після матчу ЦСКА — “Тамбов” (2:1) в Москві були затримані не менше 15 уболівальників ЦСКА. Про це російському федеральному агентству ТАСС повідомив адвокат Леонід Соловйов, який надає правову допомогу затриманим, пише УНН.
За його словами, причиною затримання стали гасла “Живе Білорусь”, які фанати ЦСКА стали скандувати після того, як нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота “Тамбова”. “У поліції розцінили ці кричалки як політичне гасло”, — пояснив Соловйов.
Затриманих звинувачують у порушенні правил поведінки на спортивних змаганнях (стаття 20.31 КпроАП РФ). Їм загрожують штрафи і тимчасова заборона на відвідування стадіонів.
Додамо, Ілля Сергійович Шкурін — білоруський футболіст, який на початку 2020 року перейшов до ЦСКА. 15 серпня Шкурін заявив, що відмовляється грати за збірну Білорусі, “поки діє режим Лукашенка”.
Живе Білорусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs— Павло Гуревич (@ pavelgurevich13) August 15, 2020
Також, головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко заявив, що засуджує дії представників силових структур, які проявляють жорстокість по відношенню до протестуючих в Білорусі.
“Вважаю те, що відбувається неприпустимим. Різко проти того, щоб били наш мирний, прекрасний білоруський народ. Міліція, ОМОН і армія повинні захищати народ, а не бити його”, — цитує Гончаренка білоруське спортивне видання “Прессбол”.
Білоруський тренер підтримав вимогу протестувальників про перерахунок голосів на президентських виборах. За словами Гончаренка, він хотів проголосувати в посольстві Білорусі в Москві, але через довгій черги не зміг цього зробити.
“Люди стояли по п’ять, шість, навіть сім годин! І в підсумку все одно не потрапляли на ділянку, і я теж не потрапив. Таке враження, що черга хтось штучно стримував, щоб не всі проголосували”, — сказав 43-річний фахівець.