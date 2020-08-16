Після матчу РПЛ затримали уболівальників за гасла підтримки Білорусі, тренер ЦСКА - підтримав протести

ukru
18:42 • 33131 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 69269 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 81472 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110534 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117286 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115927 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150774 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124912 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124634 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123831 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81468 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101638 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30039 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75755 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30857 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75755 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101638 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81468 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150775 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116785 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50545 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57952 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107574 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125863 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125284 перегляди
Актуальне
Після матчу РПЛ затримали уболівальників за гасла підтримки Білорусі, тренер ЦСКА - підтримав протести

Після матчу РПЛ затримали уболівальників за гасла підтримки Білорусі, тренер ЦСКА - підтримав протести

Київ • УНН

 • 15387 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Після матчу ЦСКА — “Тамбов” (2:1) в Москві були затримані не менше 15 уболівальників ЦСКА. Про це російському федеральному агентству ТАСС повідомив адвокат Леонід Соловйов, який надає правову допомогу затриманим, пише УНН.

За його словами, причиною затримання стали гасла “Живе Білорусь”, які фанати ЦСКА стали скандувати після того, як нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота “Тамбова”. “У поліції розцінили ці кричалки як політичне гасло”, — пояснив Соловйов.

Затриманих звинувачують у порушенні правил поведінки на спортивних змаганнях (стаття 20.31 КпроАП РФ). Їм загрожують штрафи і тимчасова заборона на відвідування стадіонів.

Додамо, Ілля Сергійович Шкурін — білоруський футболіст, який на початку 2020 року перейшов до ЦСКА. 15 серпня Шкурін заявив, що відмовляється грати за збірну Білорусі, “поки діє режим Лукашенка”.

Живе Білорусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs

— Павло Гуревич (@ pavelgurevich13) August 15, 2020

Також, головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко заявив, що засуджує дії представників силових структур, які проявляють жорстокість по відношенню до протестуючих в Білорусі.

“Вважаю те, що відбувається неприпустимим. Різко проти того, щоб били наш мирний, прекрасний білоруський народ. Міліція, ОМОН і армія повинні захищати народ, а не бити його”, — цитує Гончаренка білоруське спортивне видання “Прессбол”.

Білоруський тренер підтримав вимогу протестувальників про перерахунок голосів на президентських виборах. За словами Гончаренка, він хотів проголосувати в посольстві Білорусі в Москві, але через довгій черги не зміг цього зробити.

“Люди стояли по п’ять, шість, навіть сім годин! І в підсумку все одно не потрапляли на ділянку, і я теж не потрапив. Таке враження, що черга хтось штучно стримував, щоб не всі проголосували”, — сказав 43-річний фахівець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80