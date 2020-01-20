После лесных пожаров Австралию сначала накрыли пылевые бури, а потом побил аномальный град
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Регион в юго-восточной Австралии побило градом, менее чем через сутки после пылевой бури. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Часть юго-восточной Австралии забросало градинами размером с мячи для гольфа, достаточно большими, для того, чтобы разбить автомобильные окна и травмировать птиц. Это случилось менее чем через 24 часа после того, как регион подвергся сильным пылевым бурям", - пишут в издании.
Так, буря, град и сильный дождь накрыли столицу страны Канберру в понедельник, 20 января, днем, покрывая землю белыми ледяными пулями. Подобные изменения погоды привели к тому, что люди стали искать укрытие для себя и своих машин.
Сообщается, что град прекратился примерно через 15 минут, но размер самих градин был около 2 дюймов (5 см), и этого было достаточно, чтобы разбить окна машин и ранить множество птиц.
В издании пишут, что люди находили и приносили в ветеринарные клиники раненых какаду и ворон.
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По данным Бюро метеорологии Австралии, град в настоящее время направляется на восток, к прибрежным городам, таких как Сидней, Вуллонгонг и Ньюкасл. Местных жителей уже предупредили о подобном изменении погоды.
"Грозы с градом начались менее чем через 24 часа после того, как в воскресенье в Новом Южном Уэльсе прошли мощные пылевые бури, накрыв целые города и погрузив их в темноту. Изображения с земли показали огромные облака пыли, высотой не менее в десять этажей. Пылевая буря двигалась быстро, охватывая окраины за считанные минуты и скрывая то, что раньше было голубым небом. Пыльные бури сначала обрушились на город Нарромайн, в центре штата, а затем двинулись на восток к городу Даббо, а затем на юг к городу Паркс", - пишут в издании.
По данным Бюро метеорологии Австралии, пыльные бури, вероятно, были вызваны сильными ветрами в этом районе - порывы ветра измерялись до 95 км/ч (59 миль в час) в Паркс и до 107 км/ч (66,5 миль в час) в Дуббо.
"Так как Австралия страдает от засухи уже в течение нескольких лет, земля высохла, а почва стал рыхлой, что облегчает попадание пыли в воздух. Однако дождь принес облегчение австралийцам уже в воскресенье вечером, смывая пыль в Даббо и Парксе. Также дождь помог пожарным в тушении лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе. Однако и этого сейчас недостаточно, чтобы все потушить", - сообщает издание.
Напомним, ранее, в нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.