В Австралии сотни тысяч рыб погибли из-за пепла в воде

“Сотни тысяч рыб погибли на севере Нового Южного Уэльса, после того, как дожди смыли пепел и грязь со сгоревших кустов в реку Маклей”, — говорится в сообщении.

Указано, что местные рыбаки сравнили реку со “смесью жидкого пирога”, от которого воняло гнилой растительностью и мертвой рыбой.

“Влияние гибели рыбы может ощущаться в течение следующих десятилетий, поскольку рыбы-долгожителей, такие как австралийский окунь, сильно пострадали”, — отметили в издании.

По подсчетам, за декабрь погибли сотни тысяч рыб, а за последние 10 дней из-за дождя в реки попало больше пепла и грязи от сгоревших растений.

Отмечается, что рыбаки раньше не видели, чтобы рыба умирала в таких масштабах. Это происходит в каждой реке восточного побережья Австралии, где продолжались пожары.

Напомним, в нескольких засушливых районах Австралии прошли дожди.



Также напомним, в результате пожаров в Австралии погибло около 1,25 млрд животных.