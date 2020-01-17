В Австралії сотні тисяч риб загинули через попіл у воді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сотні тисяч риб загинули в Австралії, в Новому Південному Уельсі, після того, як зола зі згорілих рослин була змита дощами в річки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Сотні тисяч риб загинули на півночі Нового Південного Уельсу, після того, як дощі змили попіл та бруд зі згорілих кущів у річку Маклей”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що місцеві рибалки порівняли річку із “сумішшю рідкого пирога”, від якого тхнуло гнилою рослинністю і мертвою рибою.
“Вплив загибелі риби може відчуватися протягом наступних десятиліть, оскільки риби-довгожителів, такі як австралійський окунь, сильно постраждали”, — зазначає видання.
За підрахунками, за грудень загинули сотні тисяч риб, а за останні 10 днів через дощу у річки потрапило більше попелу та бруду від згорілих рослин.
Зазначається, що рибалки раніше не бачили, щоб риба вмирала у таких масштабах. Це відбувається у кожній річці східного узбережжя Австралії, де тривали пожежі.
Нагадаємо, у декількох засушливих районах Австралії пройшли дощі.
Також нагадаємо, внаслідок пожеж в Австралії загинуло близько 1,25 млрд тварин.