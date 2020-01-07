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Внаслідок пожеж в Австралії загинуло близько 1,25 млрд тварин - WWF

Внаслідок пожеж в Австралії загинуло близько 1,25 млрд тварин - WWF

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Про це заявили в Австралійській філії Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Australia), передає УНН.

Так, зазначається, що жертвами стихії стали тисячі коал в прибережних районах штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, сумчасті летяги, потору і какаду. Екологи побоюються, що кількість смертей коал може тільки зрости, бо пожежи не вщухають, а коали занадто повільні, щоб втікти від вогню.

Відзначається, що на відновлення лісів можуть піти десятиліття. За оцінкою екологів, внаслідок пожеж деякі види тварин могли опинитися за межею вимирання.

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У австралійській філії WWF заявили, що шоковані від масштабів знищенних лісів, але «не здивовані, оскільки наука вже десять років попереджає, що це відбудеться».

Філія закликала уряд Австралії провести швидку оцінку видів, що знаходяться під загрозою зникнення, в районах, постраждалих від пожеж. WWF також направить кошти в критичні райони.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що внаслідок пожеж в Австралії кількість загиблих тварин перевалила за 1 мільярд. Загиблими вважаються щонайменше 24 людини.

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