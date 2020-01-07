У Австралії збираються вбити тисячі верблюдів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Влада Австралії хоче вбити близько 10 тисяч верблюдів через те, що вони п'ють багато води, необхідної для гасіння лісових пожеж на континенті. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.
Влада хоче вбити близько 10 тисяч верблюдів через те, що вони п'ють багато води, яка потрібна для гасіння лісових пожеж, що охопили Австралію. Планується, що для ліквідації тварин буде проведена спеціальна п'ятиденна кампанія, яка почнеться в середу.
"Лідери земель "Анангу Піт'янджатжара Янкунит'яджара" на північному заході Австралії відправлять вертольоти для вбивства до 10 тисяч верблюдів в п'ятиденній кампанії, що починається в середу. Наказ на вбивство поширився через посуху, що робить верблюдів ще більш спраглими до води, що викликає хаос у місцевих громадах", - йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що верблюди, які розшукують воду, навіть пробираються в будинки місцевих аборигенів.
"Тіла верблюдів будуть спалені або поховані", - пише видання.
Як повідомлялося раніше в УНН, пожежі в Австралії: кількість загиблих тварин перевалила за 1 мільярд.