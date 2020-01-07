В результате пожаров в Австралии погибло около 1,25 млрд животных - WWF
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Вследствие масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных. Об этом заявили в Австралийском филиале Всемирного фонда дикой природы (WWF-Australia), передает УНН.
Так, отмечается, что жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду. Экологи опасаются, что количество смертей коал может только возрасти, так как пожары не утихают, а коалы слишком медленные, чтобы избежать огня.
Отмечается, что на восстановление лесов могут уйти десятилетия. По оценке экологов, в результате пожаров некоторые виды животных могли оказаться на грани вымирания.
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В австралийском филиале WWF заявили, что шокированы масштабами уничтоженных лесов, но “не удивлены, поскольку наука уже десять лет предупреждает, что это произойдет”.
Филиал призвал правительство Австралии провести быструю оценку видов, находящихся под угрозой исчезновения, в районах, пострадавших от пожаров. WWF также направит средства в критические районы.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в результате пожаров в Австралии количество погибших животных перевалило за 1 млрд. Погибшими считаются меньшей мере 24 человека.