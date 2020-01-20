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Після лісових пожеж Австралію спочатку накрили пилові бурі, а потім побив аномальний град

Київ • УНН

 • 21305 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Регіон у південно-східній Австралії побило градом, менш ніж через добу після пилової бурі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Після лісових пожеж Австралію спочатку накрили пилові бурі, а потім побив аномальний град

"Частина південно-східній Австралії закидало градинами розміром з м'ячі для гольфу, досить великими, для того, щоб розбити автомобільні вікна і травмувати птахів. Це сталося менш ніж через 24 години після того, як регіон піддався сильним пиловим бурям", - пишуть у виданні.

Так, буря, град і сильний дощ накрили столицю країни Канберру у понеділок, 20 січня, вдень, покриваючи землю білими крижаними кулями. Подібні зміни погоди призвели до того, що люди стали шукати укриття для себе і своїх машин.

Повідомляється, що град припинився приблизно через 15 хвилин, але розмір самих градин був близько 2 дюймів (5 сантиметрів), і цього було досить, щоб розбити вікна машин і поранити безліч птахів.

У виданні пишуть, що люди знаходили і приносили в ветеринарні клініки поранених какаду і ворон.

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За даними Бюро метеорології Австралії, град в даний час прямує на схід, до прибережних міст, таких як Сідней, Вуллонгонг і Ньюкасл. Місцевих жителів уже попередили про подібну зміну погоди.

"Грози з градом почалися менш ніж через 24 години після того, як у неділю в Новому Південному Вельсі пройшли потужні пилові бурі, накривши цілі міста і зануривши їх у темряву. Зображення з землі показали величезні хмари пилу, висотою не менше ніж в десять поверхів. Пилова буря рухалася швидко, охоплюючи околиці за лічені хвилини і приховуючи те, що раніше було блакитним небом. Пилові бурі спочатку обрушилися на місто Нарромайн, в центрі штату, а потім рушили на схід до міста Даббо, а потім на південь до міста Паркс", - пишуть у виданні.

За даними Бюро метеорології Австралії, пилові бурі, ймовірно, були викликані лютими вітрами в цьому районі - пориви вітру вимірювалися до 95 км/год (59 миль в годину) в Паркс і до 107 км/год (66,5 миль на годину) в Дуббо.

"Так як Австралія потерпає від посухи вже протягом декількох років, земля висохла, а грунт став рихлим, що полегшує потрапляння пилу в повітря. Однак дощ приніс полегшення австралійцям вже в неділю ввечері, змиваючи пил в Даббо і Парксі. Також дощ посприяв пожежникам у гасінні лісових пожеж в Новому Південному Вельсі. Проте і цього зараз недостатньо, щоб все згасити", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше, в декількох посушливих районах Австралії після пожеж пройшли дощі.

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