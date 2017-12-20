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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77599 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91451 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94047 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110715 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101450 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105053 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112055 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

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После инцидента возле Минюста 16 человек доставили в управление полиции

После инцидента возле Минюста 16 человек доставили в управление полиции

Киев  •  УНН

 • 9852 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Столичные правоохранители доставили в управление для дачи объяснений 16 человек, которые пытались попасть в здание Министерства юстиции Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

Как сообщили правоохранители, в 09:30 они получили информацию о том, что в Министерство юстиции Украины на Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.

"На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделения. Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов, оставил плакат на дверях, в которых сломали замок. Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в полиции опровергли информацию о якобы задержании народного депутата, или еще кого-либо, появившуюся в СМИ.

В рамках уголовного производства, которое начато по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, будут установлены обстоятельства конфликта.

Как сообщал УНН, полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста.

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