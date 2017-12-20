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Після інциденту біля Мін'юсту 16 осіб доставили до управління поліції

Після інциденту біля Мін'юсту 16 осіб доставили до управління поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Столичні правоохоронці доставили до управління для надання пояснень 16 осіб, які намагалися потрапити в будівлю Міністерства юстиції України. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.

Як повідомили правоохоронці, о 09:30 вони отримали інформацію про те, що у Міністерство юстиції України на Рильському провулку проникли 30 осіб та виламують двері.

“На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та співробітники спецпідрозділу. З’ясувалося, що у будівлю міністерства із групою підтримки зайшов один із народних депутатів, залишили плакат на дверях, у яких зламали замок. Правоохоронці доставили до управління поліції 16 осіб для надання пояснень щодо подій у держустанові”, — розповіли в прес-службі.

Окрім того, у поліції спростували інформацію про начебто затримання народного депутата, чи ще когось, яка з’явилася в ЗМІ.

У рамках кримінального провадження, яке розпочате за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, будуть встановлені обставини конфлікту.

Як повідомляв УНН, поліція перевіряє інформацію щодо інциденту у будівлі Мін'юсту.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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