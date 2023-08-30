Ушел из жизни выдающийся артист балета Юрий Тарасов

Тарасов был педагогом и директором Студии по подготовке актерских кадров при Национальном заслуженном академическом ансамбле танца Украины имени Павла Вирского

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«Его безграничная страсть к искусству и постоянное стремление к совершенствованию открывали новые горизонты для многих молодых талантов, которые имели честь учиться под его руководством. Его творчество останется навсегда в памяти тех, кто имел счастье ощутить магию его выступлений», - говорится в сообщении.