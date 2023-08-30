Пішов з життя видатний артист балету Юрій Тарасов

Тарасов був педагогом та директором Студії з підготовки акторських кадрів при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені Павла Вірського

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«Його безмежна пристрасть до мистецтва і постійне прагнення до вдосконалення відкривали нові горизонти для багатьох молодих талантів, які мали честь вчитися під його керівництвом. Його творчість залишиться назавжди в пам'яті тих, хто мав щастя відчути магію його виступів», - йдеться у повідомленні.