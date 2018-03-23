Песчаная буря накрыла остров Крит
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Песчаная буря накрыла греческий остров Крит в Средиземном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Earth Chronicles News.
Как сообщается, из-за песчаной бури у многих жителей были проблемы с дыханием, им нужна была медицинская помощь. Школы и некоторые учреждения были закрыты.
Видимость не превышала нескольких сотен метров. Синоптики говорят, что песчаная буря пришла из пустыни Сахары в Африке.
Для местных жителей это естественное явление стало неожиданностью.
Напомним, в Европе непогода унесла жизни более 50 человек.