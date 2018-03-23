Піщана буря накрила острів Крит
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Піщана буря накрила грецький острів Крит у Середземному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Earth Chronicles News.
Як повідомляється, через піщану бурю у багатьох жителів були проблеми з диханням, їм потрібна була медична допомога. Школи і деякі установи були закриті.
Видимість не перевищувала декількох сотень метрів. Синоптики кажуть, що піщана буря прийшла з пустелі Сахари в Африці.
Для місцевих жителів це природне явище стало несподіванкою.
Нагадаємо, в Європі негода забрала життя понад 50 осіб.