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Піщана буря накрила острів Крит

Піщана буря накрила острів Крит

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Піщана буря накрила грецький острів Крит у Середземному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Earth Chronicles News.

Як повідомляється, через піщану бурю у багатьох жителів були проблеми з диханням, їм потрібна була медична допомога. Школи і деякі установи були закриті.

Видимість не перевищувала декількох сотень метрів. Синоптики кажуть, що піщана буря прийшла з пустелі Сахари в Африці.

Для місцевих жителів це природне явище стало несподіванкою.

Нагадаємо, в Європі негода забрала життя понад 50 осіб.

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