Пилот Хэмилтон побил исторический рекорд Шумахера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Портимао (Португалия) состоялся очередной этап сезона "Формулы-1" - Гран-при Португалии, который выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Британец на 25,592 с опередил партнера по "Мерседес" Валттери Боттаса, а Макс Ферстаппен из "Ред Булла" довольствовался третьим местом.
Для действующего чемпиона мира эта победа стала 92-й в карьере. 35-летний гонщик по этому показателю опередил легендарного Михаэля Шумахера. Немец отмечался с 1992 по 2006 год, финишировав первым 91 раз, что считалось неповторимым достижением.
Отметим также, в личном зачете Хэмилтон (256 очков) опережает Боттаса (179) и Ферстаппена (162), а в Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес".
Напомним, британский пилот Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера, триумфировав на Гран-При "Формулы-1" в Айфель.