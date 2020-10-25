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Пілот Хемілтон побив історичний рекорд Шумахера

Пілот Хемілтон побив історичний рекорд Шумахера

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Портімау (Португалія) відбувся черговий етап сезону "Формули-1" - Гран-прі Португалії, який виграв пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Британець на 25,592 с випередив партнера по "Мерседес" Валттері Боттаса, а Макс Ферстаппен з "Ред Булла" задовольнявся третім місцем.

Для чинного чемпіона світу ця перемога стала 92-ю в кар'єрі. 35-річний гонщик за цим показником випередив легендарного Міхаеля Шумахера. Німець відзначався з 1992 по 2006 рік, фінішувавши першим 91 раз, що вважалося неповторним досягненням.

Відзначимо також, в особистому заліку Хемілтон (256 очок) випереджає Боттаса (179) і Ферстаппена (162), а в Кубку конструкторів впевнено лідирує "Мерседес".

Нагадаємо, британський пілот Льюїс Хемілтон повторив рекорд Міхаеля Шумахера, тріумфувавши на Гран-Прі "Формули-1" в Айфелі.

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