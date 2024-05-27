Пыль из пустынь Центральной Азии ожидается в Украине, возможны "грязные" дожди - метеоролог

Пыль из пустынных регионов Центральной Азии ожидается в Украине 27-28 мая, что повлечет за собой облачность, ухудшение видимости и возможные «грязные» дожди, отметил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в прогнозе для погодного сайта Meteoprog.ua, пишет УНН.

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По его данным, конец мая и первые дни июня в Украине ожидаются теплыми, местами с грозовыми дождями, которые во второй половине недели охватят большинство областей.

«В течение 27-28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны. Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных» дождей", - указал Кибальчич.

По словам метеоролога, в связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

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