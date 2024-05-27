Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт

В Украине сегодня в южных, центральных областях и в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - сухая погода, температура от 10° тепла ночью до 27° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 27 мая переменная облачность. В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем 22-27°, в южной части 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 14-19°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине без осадков. Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°.