Частину України накриють дощі та грози: де брати парасольку
Київ • УНН
У південних, центральних та карпатських областях України 27 травня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, температура вночі від 10-15° тепла до 18-27° вдень.
В Україні сьогодні у південних, центральних областях та в Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози, на решті території - суха погода, температура від 10° тепла вночі до 27° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 травня мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°.