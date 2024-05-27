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Пил з пустель Центральної Азії очікується в Україні, можливі "брудні" дощі - метеоролог

Пил з пустель Центральної Азії очікується в Україні, можливі "брудні" дощі - метеоролог

Київ • УНН

 • 18320 перегляди

Пил з пустельних регіонів Центральної Азії очікується в Україні 27-28 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі "брудні" дощі, повідомляє метеоролог Ігор Кибальчич.

Пил з пустельних регіонів Центральної Азії очікується в Україні 27-28 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі "брудні" дощі, зазначив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у прогнозі для погодного сайту Meteoprog.ua, пише УНН.

Деталі

За його даними, кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей.

"Протягом 27-28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни. Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних" дощів", - вказав Кібальчич.

За словами метеоролога, у зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Частину України накриють дощі та грози: де брати парасольку27.05.24, 08:28 • 30013 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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