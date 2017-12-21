Пик заболевания гриппом в Украине ожидается после зимних праздников

“Пока что до пика мы еще даже не приблизились. Мы сейчас находимся в периоде, когда уровень заболеваемости соответствует обычным сезонным уровням, то есть - ничего необычного по количеству обратившихся за медицинской помощью по поводу респираторных болезней и гриппа. Но циркуляция вируса (гриппа - ред.) в стране уже наблюдается”, — сказала А.Мироненко.

По ее словам, в Украине уже есть первые лабораторные подтверждения заболеваний гриппом. Первый зафиксированый случай был в начале ноября. Это был вирус гриппа H1N1, то есть пандемический. Так же, отметила заведующая отделом, были зафиксированы единичные находки H3N2. Однако эпидемиологи не ждут превалирование данных штаммов в этом сезоне.

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“На сегодняшний день у нас, не очень ожиданно, но вирус гриппа Б выступает на первое место по циркуляции. Вообще в мире существует 2 генетические ветви вируса гриппа Б, и обе зафиксированы в Украине”, — сказала она.

Она отметила, что настоящий пик заболеваемости этим вирусом ожидается после новогодних и рождественских праздников в Украине.

“Мы ждем постепенного повышения уровня заболеваемости, который, как правило, в период праздничных дней и каникул падает, так как школьники и студенты не ходят на учебу в праздники и каникулы, многие не работают, разъезжаются. То есть, будет определенное затишье в плане заболеваемости, но вирус, раз он уже есть в стране, он никуда не денется. А уже пика заболеваемости мы ожидаем после того, как школьники вернутся с каникул — тогда начнется интенсивный рост заболеваемости”, — сказала А.Мироненко.

Как сообщал УНН, в Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 1,7%.