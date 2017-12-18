В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 1,7%

"За 50-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 639,6 и ниже эпидемического порога на 43,8%. Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. В Киеве зарегистрировано 18 тыс. 720 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительное снижение заболеваемости на 1,7%", - цитирует пресс-служба Н.Поворозника.

По его словам, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения, однако произошел незначительный рост среди взрослого населения.

"В целом взрослых заболели 5 тыс. 308 против 5 тыс. 219 за 49-ю неделю, рост на 1,8%, детей - 13 тыс. 404 против 13 тыс. 804, снижение на 3,0%. В структуре заболеваемости дети составляют 71,6%, на предыдущей неделе - 72,6%. Среди школьников наблюдается незначительный рост заболеваемости на 1,7%, - 5 тыс. 36 случаев, составляет 37,6% от общего количества детей, заболевших (за 49-ю неделю 4 тыс. 948 - 35,8%) и 26,9% (за 49-ю неделю - 26%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 50-ю неделю госпитализированы 162 человека, из них - 146 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1 тыс. 473 человек, с начала эпидемического сезона - 23 тыс. 9 человек, из них - 5 тыс. 663 детей", - добавил он.

Напомним, в Днепропетровской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог.