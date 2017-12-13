На Дніпропетровщині захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Дніпропетровській області зареєстрували перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип і ГРВІ. Про це йдеться в інформаційному бюлетені “Грип і ГРВІ в Україні” за 49-й тиждень (4-10 грудня), передає УНН.