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На Дніпропетровщині захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг

На Дніпропетровщині захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Дніпропетровській області зареєстрували перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип і ГРВІ. Про це йдеться в інформаційному бюлетені “Грип і ГРВІ в Україні” за 49-й тиждень (4-10 грудня), передає УНН.

Упродовж звітного тижня було зареєстровано 25 випадків грипоподібних захворювань. До лікувальних закладів госпіталізували 23 особи, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 499,3 на 100 тис. населення, що на рівні минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області – 857,4 на 100 тисяч населення, найменший у Тернопільській – 227,4.

На звітному тижні зареєстровано перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4 % в Дніпропетровській області.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти 0–4 років.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.

Як повідомляв УНН, захворюваність на грип і ГРВІ в Києві нижче епідпорогу на 30,2%.

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