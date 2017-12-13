Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области превысила эпидпорог
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Днепропетровской области зарегистрировали превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 49-ю неделю (4-10 декабря), передает УНН.
В течение отчетной недели было зарегистрировано 25 случаев гриппоподобных заболеваний. В лечебные учреждения госпитализированы 23 человека, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.
Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 499,3 на 100 тыс. населения, что на уровне прошлой недели.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области - 857,4 на 100 тысяч населения, наименьший в Тернопольской - 227,4.
На отчетной неделе зарегистрировано превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,4% в Днепропетровской области.
Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети 0-4 лет.
Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.
Как сообщал УНН, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 30,2%.