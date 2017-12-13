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10 марта, 16:40 • 102507 просмотра

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области превысила эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области превысила эпидпорог

Киев  •  УНН

 • 13435 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Днепропетровской области зарегистрировали превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 49-ю неделю (4-10 декабря), передает УНН.

В течение отчетной недели было зарегистрировано 25 случаев гриппоподобных заболеваний. В лечебные учреждения госпитализированы 23 человека, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 499,3 на 100 тыс. населения, что на уровне прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области - 857,4 на 100 тысяч населения, наименьший в Тернопольской - 227,4.

На отчетной неделе зарегистрировано превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,4% в Днепропетровской области.

Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети 0-4 лет.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.

Как сообщал УНН, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 30,2%.

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