У Києві знизилася захворюваність на грип і ГРВІ на 1,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві за 50-й тиждень епідсезону зареєстровано 18 тисяч 720 хворих на грип і ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження захворюваності на 1,7%. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу держадміністрації.
"За 50-й тиждень епідсезону показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 639,6 та є нижчим епідемічного порогу на 43,8%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. У Києві зареєстровано 18 тис. 720 хворих на грип і ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження захворюваності на 1,7%", - цитує прес-служба М.Поворозника.
З його слів, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення, проте відбулося незначне зростання серед дорослого населення.
"Загалом дорослих захворіло 5 тис. 308 проти 5 тис. 219 за 49 тиждень, зростання на 1,8%; дітей – 13 тис. 404 проти 13 тис. 804, зниження на 3,0%. У структурі захворюваності діти становлять 71,6%, на попередньому тижні – 72,6%. Серед школярів спостерігається незначне зростання захворюваності на 1,7%, – 5 тис. 36 випадків, що становить 37,6% від загальної кількості дітей, що захворіли (за 49-й тиждень 4 тис. 948 – 35,8%), та 26,9% (за 49-й тиждень – 26%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – зауважив М.Поворозник.
За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 50-й тиждень госпіталізовано 162 особи, із них – 146 дітей.
"За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 1 тис. 473 осіб, із початку епідемічного сезону – 23 тис. 9 осіб, із них – 5 тис. 663 дітей", – додав він.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг.