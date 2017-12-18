У Києві знизилася захворюваність на грип і ГРВІ на 1,7%

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві за 50-й тиждень епідсезону зареєстровано 18 тисяч 720 хворих на грип і ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження захворюваності на 1,7%. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу держадміністрації.