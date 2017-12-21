Пік захворювання на грип в Україні очікується після зимових свят

“Поки що до піку ми навіть не наблизилися. У нас зараз період, коли рівень захворюваності відповідає звичайним сезонним рівням, тобто — нічого незвичайного за кількістю осіб, які звернулися по медичну допомогу з респіраторними хворобами та грипом. Але циркуляція вірусу (грипу — ред.) в країні вже спостерігається”, — сказала А.Мироненко.

За її словами, в Україні вже є перші лабораторні підтвердження захворювань на грип. Перший зафіксований випадок був на початку листопада. Це був вірус грипу H1N1, тобто пандемічний. Так само, зазначила завідувач відділу, були зафіксовані поодинокі виявлення H3N2. Однак епідеміологи не чекають превалювання цих штамів цього сезону.

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“На сьогодні у нас, не дуже очікувано, але вірус грипу Б виступає на перше місце за циркуляцією. Взагалі у світі існує дві генетичні гілки вірусу грипу Б, і обидві зафіксовані в Україні”, — сказала вона.

Вона зазначила, що справжній пік захворюваності на цей вірус очікується після новорічних і різдвяних свят в Україні.

“Ми чекаємо поступового підвищення рівня захворюваності, який, як правило, в період святкових днів і канікул падає, оскільки школярі і студенти не ходять на навчання у свята і на канікулах, багато хто не працює, роз’їжджається. Тобто, буде певне затишшя в плані захворюваності, але вірус, раз він вже є в країні, він нікуди не дінеться. А вже пік захворюваності ми очікуємо після того, як школярі повернуться з канікул — тоді почнеться інтенсивне зростання захворюваності”, - сказала А.Мироненко.

Як повідомляв УНН, в Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ на 1,7%.