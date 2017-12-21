Пік захворювання на грип в Україні очікується після зимових свят

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26251 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65582 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 77247 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73711 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102437 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74308 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83926 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96176 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88181 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191003 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7м/с
81%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 9288 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7802 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10942 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11202 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16775 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 77247 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191003 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344670 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279553 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15665 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14272 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73711 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21616 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26679 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Пік захворювання на грип в Україні очікується після зимових свят

Київ • УНН

 • 15987 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Пік респіраторних захворювань, і зокрема грипу, очікується в Україні після новорічних і різдвяних свят, коли школярі повернуться з канікул. Про це на конференції в Києві сказала завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського Алла Мироненко, передає кореспондент УНН.

Пік захворювання на грип в Україні очікується після зимових свят

“Поки що до піку ми навіть не наблизилися. У нас зараз період, коли рівень захворюваності відповідає звичайним сезонним рівням, тобто — нічого незвичайного за кількістю осіб, які звернулися по медичну допомогу з респіраторними хворобами та грипом. Але циркуляція вірусу (грипу — ред.) в країні вже спостерігається”, — сказала А.Мироненко.

За її словами, в Україні вже є перші лабораторні підтвердження захворювань на грип. Перший зафіксований випадок був на початку листопада. Це був вірус грипу H1N1, тобто пандемічний. Так само, зазначила завідувач відділу, були зафіксовані поодинокі виявлення H3N2. Однак епідеміологи не чекають превалювання цих штамів цього сезону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захворюваність на грип та ГРВІ в Дніпропетровській області перевищила епідпоріг

“На сьогодні у нас, не дуже очікувано, але вірус грипу Б виступає на перше місце за циркуляцією. Взагалі у світі існує дві генетичні гілки вірусу грипу Б, і обидві зафіксовані в Україні”, — сказала вона.

Вона зазначила, що справжній пік захворюваності на цей вірус очікується після новорічних і різдвяних свят в Україні.

“Ми чекаємо поступового підвищення рівня захворюваності, який, як правило, в період святкових днів і канікул падає, оскільки школярі і студенти не ходять на навчання у свята і на канікулах, багато хто не працює, роз’їжджається. Тобто, буде певне затишшя в плані захворюваності, але вірус, раз він вже є в країні, він нікуди не дінеться. А вже пік захворюваності ми очікуємо після того, як школярі повернуться з канікул — тоді почнеться інтенсивне зростання захворюваності”, - сказала А.Мироненко.

Як повідомляв УНН, в Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ на 1,7%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98