Подъем танкера Delfi в Одессе: судно оказалось слишком тяжелым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Одессе сегодня не будут поднимать затонувший танкер Delfi, но попытаются облегчить его вес. Об этом пишет в Facebook совладелец компании "ТИС", которая выполняет работы, Андрей Ставницер, передает УНН.
"Итак, операция "убрать Delfi" продолжается. Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - сообщил Ставницер.
По его словам, спешка "в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно".
"Много получил вопросов, почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время", - добавил он.
Напомним, первые две попытки по поднятию танкера Delfi в Одессе - не удались.
Как сообщал УНН, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.