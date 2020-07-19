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Підйом танкера Delfi в Одесі: судно виявилося занадто важким

Підйом танкера Delfi в Одесі: судно виявилося занадто важким

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. В Одесі сьогодні не підніматимуть затонулий танкер Delfi, але спробують полегшити його вагу. Про це пише в Facebook співвласник компанії "ТІС", яка виконує роботи, Андрій Ставніцер, передає УНН.

"Отже, операція "прибрати Delfi" триває. Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкочувати кормовий відсік і носовий трюм, діставати понтон, що лопнув, і міняти його. Буксири сьогодні працювати не будуть. Увечері - нарада робочої групи, після неї визначимо дати наступного підйому", - повідомив Ставніцер.

За його словами, поспіх "в даному випадку може обернутися бідою, тому працюємо спокійно".

"Багато отримав питань, чому потрібно займатися Delfi в розпал пляжного сезону. Все просто, восени може штормити, доведеться перечікувати зиму і повертатися до проекту тільки навесні. Зараз саме час", - додав він.

Нагадаємо, перші дві спроби по підняттю танкера Delfi в Одесі - не вдалися.

Як повідомляв УНН, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

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