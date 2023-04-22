Повышение тарифов на электроэнергию: регулятор озвучил два варианта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения в правительстве рассматривается, среди вариантов новых цен - 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский в эфире телемарафона накануне, пишет УНН.
Детали
Ущаповский, в частности, отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения пока является открытым.
По словам главы НКРЭКУ, возможное увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.
«После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны», - пояснил он.
Поэтому в правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
Цитата
«Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты», - рассказал Ущапковский.
Дополнение
Ранее в правительстве указывали, что цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона 2022-23 годов. Предусмотрено продление действия фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля 2023 года.
Сейчас фиксированный тариф составляет:
-
- 1,44 грн/кВт ч при потреблении до 250 кВт ч в месяц для индивидуальных бытовых потребителей;
-
- 1,68 грн/кВт ч при потреблении свыше 250 кВт ч в месяц для индивидуальных бытовых потребителей;
-
- 1,68 грн/кВт ч независимо от объема потребления - для коллективных бытовых потребителей, общежитий, для юридических лиц, являющихся собственниками или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения собственных потребностей ВПЛ, в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещения территории, для религиозных организаций в части использования электрической энергии для коммунально-бытовых нужд;
-
Также этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, ступеней и номерных знаков.
Такой тариф цены действует с 1 октября 2021 года.
Ранее
Регулятор утвердил повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.