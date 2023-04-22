Підвищення тарифів на електроенергію: регулятор озвучив два варіанти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення в уряді розглядається, серед варіантів нових цін - 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону напередодні, пише УНН.
Деталі
Ущаповський, зокрема, зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.
За словами очільника НКРЕКП, можливе збільшення тарифів для населення пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.
«Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими», - пояснив він.
Тому в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів.
Цитата
«Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту», - розповів Ущапковський.
Доповнення
Раніше в уряді вказували, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону 2022-23 років. Так, передбачено продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня 2023 року.
Наразі фіксований тариф становить:
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- 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць для індивідуальних побутових споживачів;
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- 1,68 грн/кВт год при споживанні понад 250 кВт год на місяць для індивідуальних побутових споживачів;
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- 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання - для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб;
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Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.
Такий тариф ціни діє з 1 жовтня 2021 року.
Раніше
Регулятор затвердив підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.