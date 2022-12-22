В Україні затвердили підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році: кого стосується

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"НКРЕКП мінімально скоригувала складові ціни на електроенергію на 2023 рік для непобутових споживачів, - зазначають у регуляторі. - У результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год".

"Разом з цим, ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на діючому рівні", - наголосили в НКРЕКП.

Деталі

21 грудня НКРЕКП ухвалила рішення про коригування тарифів на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго", а також на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік.

Коригування тарифів, що будуть діяти з 1 січня 2023 року, як пояснили в НКРЕКП, відбулося на мінімальному рівні "з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України".

Зазначається, що Комісія обмежила зростання вказаних тарифів, зважаючи на ситуацію в енергетиці. "Їх вдалось утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам всіх учасників ринку електричної енергії, включаючи виробників та споживачів", - зазначили у регуляторі.

Коригування тарифів, як вказано, відбулося передусім за рахунок передбачення коштів для операторів електричних мереж на:



аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики;



створення аварійного запасу обладнання, закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.



Рішення передбачає триетапне підвищення тарифу (без урахування податку на додану вартість) на передачу електроенергії у 2023 році:

1) з 1 січня 2023 року - 380,28 грн/МВт-год;

2) з 1 квітня 2023 року - 430,25 грн/МВт-год;

3) з 1 липня 2023 року - 485,10 грн/МВт-год.

Уперше встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії на 2023 рік на рівні 209,42 грн/МВт-год (без урахування податку на додану вартість).

Також НКРЕКП встановила триетапне зростання тарифів (без урахування податку на додану вартість) Укренерго на диспетчеризацію:

1) з 1 січня 2023 року - 68,28 грн/МВт-год;

2) з 1 квітня 2023 року - 80,87 грн/МВт-год;

3) з 1 липня 2023 року - 95,54 грн/МВт-год.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.