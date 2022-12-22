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В Украине утвердили повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году: кого касается

В Украине утвердили повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году: кого касается

Киев • УНН

 • 14592164 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Регулятор утвердил повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ от 21 декабря, пишет УНН.

Цитата

"НКРЭКУ минимально скорректировала составляющие цены на электроэнергию на 2023 год для небытовых потребителей, - отмечают в регуляторе. - В результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей будет составлять около 4 копеек за кВт-ч".

"Вместе с этим цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Детали

21 декабря НКРЭКУ приняла решение о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго", а также на услуги по распределению электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2023 год.

Корректировка тарифов, которые будут действовать с 1 января 2023 года, как пояснили в НКРЭКУ, произошла на минимальном уровне "с учетом необходимости обеспечения сбалансированной работы системного оператора, операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и поддержания достаточного уровня устойчивости энергетической системы Украины".

Отмечается, что Комиссия ограничила рост указанных тарифов ввиду ситуации в энергетике. "Их удалось удержать на сбалансированном уровне, что отвечает интересам всех участников рынка электроэнергии, включая производителей и потребителей", - отметили в регуляторе.

Корректировка тарифов, как указано, произошла прежде всего за счет предусмотрения средств для операторов электрических сетей на:

  • аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики;
  • создание аварийного запаса оборудования, закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Решение предусматривает трехэтапное повышение тарифа (без учета налога на добавленную стоимость) на передачу электроэнергии в 2023 году:

1) с 1 января 2023 года – 380,28 грн/МВт-час;
2) с 1 апреля 2023 года – 430,25 грн/МВт-час;
3) с 1 июля 2023 года – 485,10 грн/МВт-час.

Впервые устанавливается тариф на услуги по передаче электрической энергии для предприятий зеленой электрометаллургии на 2023 год на уровне 209,42 грн/МВт-ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Также НКРЭКУ установила трехэтапный рост тарифов (без учета налога на добавленную стоимость) Укрэнерго на диспетчеризацию:

1) с 1 января 2023 года – 68,28 грн/МВт-час;
2) с 1 апреля 2023 года – 80,87 грн/МВт-час;
3) с 1 июля 2023 года – 95,54 грн/МВт-час.

Дополнение

16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии ha на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доведены лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.

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