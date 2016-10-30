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Повышение минимальной зарплаты не приведет к увеличению дефицита бюджета - В.Гонтарева

Киев • УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Повышение минимальной заработной платы не приведет к увеличению дефицита бюджета. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщает УНН.

"Мы еще не проработали эту информацию до конца в наших системах, потому что об этом стало известно только на прошлой неделе. Однако я могу вам сказать, что с министром финансов я обсуждала этот вопрос, и бюджет будет сбалансирован. Дефицит бюджета будет не больше, чем ожидалось до этого. Поэтому это очень хороший сигнал", - ответила В.Гонтарева на вопрос ведущего, не будет ли вынужден НБУ включить печатный станок, чтобы обеспечить минимальной зарплатой в 3 200 гривен работающее население страны.

Она также отметила, что в случае, если будет повышена минимальная зарплата, но это не повлечет за собой большие изменения в повышении других выплат, то эффект от повышения минимальной зарплаты для бюджета страны будет нейтральным.

"И Национальный банк сможет выполнить свою миссию по инфляции на следующий год, которую мы прогнозируем на уровне 8%", - резюмировала она.

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