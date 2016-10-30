Підвищення мінімальної зарплати не призведе до збільшення дефіциту бюджету - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати не призведе до збільшення дефіциту бюджету. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, повідомляє УНН.
“Ми ще не опрацювали цю інформацію до кінця у наших системах, бо про це стало відомо лише минулого тижня. Однак я можу вам сказати, що з міністром фінансів я обговорювала це питання, і бюджет буде збалансований. Дефіцит бюджету буде не більший, ніж очікувалось до цього. Тому це дуже хороший сигнал”, — відповіла В.Гонтарева на запитання ведучого, чи не буде змушений НБУ увімкнути друкарський станок, щоб забезпечити мінімальною зарплатою у 3200 гривень працююче населення країни.
Вона також зазначила, що у разі, якщо буде підвищено мінімальну зарплату, але це не потягне за собою великі зміни у підвищенні інших виплат, то ефект від підвищення мінімальної зарплати для бюджету країни буде нейтральним.
“І Національний банк зможе виконати свою місію по інфляції на наступний рік, яку ми прогнозуємо на рівні 8%”, — резюмувала вона.