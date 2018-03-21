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Повышенные пенсии получили уже 15,3 тысячи военнослужащих

Повышенные пенсии получили уже 15,3 тысячи военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 45746 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Повышенные пенсии уже выплачено 15,3 тысячам пенсионеров-военнослужащих на общую сумму более 62 миллионов гривен. Об этом во время заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

“Органы Пенсионного фонда до 2 марта предоставили уполномоченным органам списки пенсионеров для составления справок о размерах денежного обеспечения. В списки включены 536 тысячи пенсионеров силовых органов. По состоянию на 20 марта в органы Пенсионного фонда поступило 89 тысяч таких справок. По этим справкам уже выплачено повышенные пенсии 15,3 тысячам пенсионеров на общую сумму более 62 миллионов гривен, и повышенный размер пенсий они получают начиная с 1 января 2018 года”, - сообщил он.

Как уточнил Рева, одним из главных направлений продолжения пенсионной реформы является пересмотр размеров пенсий людям, которые много лет служили Украине в различных силовых органах. Первый этап перерасчета пенсий силовикам уже начался. Он учитывает то, что с 1 марта 2018 года должностные оклады силовиков (кроме национальной полиции) увеличились более чем в четыре раза.

Министр также подробно рассказал о порядке повышения размера пенсий.

военнослужащие

Военнослужащим, и некоторым другим лицам, перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года, а именно: оклада по должности, воинскому или специальному званию и надбавки за выслугу лет.

Выплата этих пенсий будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2018 года в следующих размерах:

  • с 1 января 2018 года 50% суммы повышения (не менее 1500 грн в среднем);
  • с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 75% от суммы повышения (еще примерно 750 грн в среднем);
  • с 1 января 2020 года 100% суммы повышения (в среднем еще 750 грн к этой сумме).

Бывшие работники милиции

Для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года. Новый размер пенсий они также получат с 1 января 2018 года.

Сумма перечисленных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года будет выплачиваться после выделения средств из госбюджета в следующем порядке:

  • с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии;
  • с 1 января 2020 года 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии.

“Учитывая то, что на 1 января 2018 года средняя пенсия военных составляла 2898 гривен, то за 2 года военные пенсии возрастут примерно вдвое”, — добавил министр соцполитики.

Напомним, проект закона о перерасчете пенсий для военных пенсионеров должен обеспечить проведение перерасчета пенсий для 560 тысяч человек, который не проводился с 2008 года.

Украинские Национальные Новости

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