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Підвищені пенсії отримали вже 15,3 тисячі військовослужбовців

Підвищені пенсії отримали вже 15,3 тисячі військовослужбовців

Київ • УНН

 • 45746 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Підвищені пенсії вже виплачено 15,3 тисячам пенсіонерів-військовослужбовців на загальну суму понад 62 мільйони гривень. Про це під час засідання уряду заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.

“Органи Пенсійного фонду до 2 березня надали уповноваженим органам списки пенсіонерів для складання довідок про розміри грошового забезпечення. До списків включено 536 тисяч пенсіонерів силових органів. Станом на 20 березня до органів Пенсійного фонду надійшло 89 тисяч таких довідок. За цими довідками вже виплачено підвищені пенсії 15,3 тисячам пенсіонерів на загальну суму понад 62 мільйони гривень, і підвищений розмір пенсій вони отримують починаючи з 1 січня 2018 року”, — повідомив він.

Як уточнив Рева, одним із головних напрямків продовження пенсійної реформи є перегляд розмірів пенсій людям, які багато років служили Україні в різних силових органах. Перший етап перерахунку пенсій силовикам вже розпочався. Він враховує те, що з 1 березня 2018 року посадові оклади силовиків (крім національної поліції) збільшились більш ніж в чотири рази.

Міністр також детально розповів про порядок підвищення розміру пенсій.

Військовослужбовці

Військовослужбовцям, і деяким іншим особам, перерахунок пенсій здійснюватиметься з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного станом на 1 березня 2018 року, а саме: окладу за посадою, військовим або спеціальним званням та надбавкою за вислугою років.

Виплата цих пенсій здійснюватиметься поетапно, починаючи з 1 січня 2018 року в наступних розмірах:

  • з 1 січня 2018 року 50% суми підвищення (не менше ніж 1 500 грн в середньому);
  • з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року 75% від суми підвищення (ще приблизно 750 грн в середньому);
  • з 1 січня 2020 року 100% суми підвищення (в середньому ще 750 грн до цієї суми).

Колишні працівники міліції

Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюватиметься з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року. Новий розмір пенсій вони також отримають з 1 січня 2018 року.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 по 31 грудня 2017 року виплачуватиметься після виділення коштів з Держбюджету в наступному порядку:

  • з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 року 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром пенсії;
  • з 1 січня 2020 року 100% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром пенсії.

“Враховуючи те, що станом на 1 січня 2018 року середня пенсія військових складала 2 898 гривень, то за 2 роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі”, — додав міністр соцполітики.

Нагадаємо, проект закону про перерахунок пенсій для військових пенсіонерів має забезпечити проведення перерахунку пенсій для 560 тисяч осіб, який не проводився з 2008 року.

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