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Итоги сессии ПАСЕ: приняты три важные резолюции касательно Украины

Итоги сессии ПАСЕ: приняты три важные резолюции касательно Украины

Киев • УНН

 • 450841 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы во время дебатов на пленарном заседании в Страсбурге приняла сразу три важные резолюции в поддержку Украины. Об этом рассказала телеканалу Рада глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Цитата

“ПАСЕ проголосовала три очень мощные резолюции, которые признают голодомор — геноцидом украинского народа, Признают попытки современного геноцида — депортации украинских детей. Призывают вернуть всех незаконно перемещенных лиц, всех кто незаконно удерживаются россией в заключении”, — сообщила Мария Мезенцева.

Детали

В частности, среди последних утвержденных ПАСЕ резолюций, касающихся Украины: “Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия к международным институтам и содействии глобальному миру” и “Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе”. Их поддержало большинство из голосовавших.

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ также отметила, что важным для политики Украины является и утвержденные реформы международных институтов, таких как ООН, где россия занимает незаконно кресло в Совбезе ООН. А также резолюция, в которой путина признали диктатором, а его режим диктаторским.

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Напомним

Среди самых первых утвержденных ПАСЕ резолюций было признание Голодомора в Украине 1932/33 годов актом геноцида украинского народа. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла этот документ 12 октября.

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