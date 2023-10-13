ПАРЄ визнала перетворення рф на диктатуру, а путіна - на диктатора: Кулеба привітав рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, якою визнала, що рф перетворилася на диктатуру, а російський президент володимир путін - на диктатора, повідомила у Facebook учасниця української парламентської делегації у ПАРЄ, нардепка Євгенія Кравчук, пише УНН.
Цитата
"ПАРЄ визнала, що рф перетворилася на фактичну диктатуру, а путін на диктатора. Щойно Парламентська асамблея Ради Європи одностайно проголосувала 43 голосами за відповідну резолюцію!" - написала Кравчук.
Деталі
Зі слів нардепки, ПАРЄ, серед іншого:
-
- зазначила, що процедура внесення змін до конституції рф, які надали можливість залишатися путіну при владі до 2036 року, суперечила же самій конституції росії;
-
- визнала, що переважна влада президента рф, повна відсутність системи стримувань і противаг перетворили рф на де-факто диктатуру;
-
- закликала визнати президента путіна як нелегітимного після закінчення його нинішнього терміну та припинити всі контакти з ним, окрім гуманітарних, та в межах прагнення до миру;
-
- закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордеру на арешт;
-
- підтвердила підтримку створення спецтрибуналу, який би подолав імунітет «трійки».
-
"Асамблея вважає, що міжнародний кримінальний трибунал ad hoc має розслідувати всі події на території України з лютого 2014 року, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття рейсу MH17. По даті початку агресіі є рішення Європейського суду з прав людини - березень 2014", - додала очільниця української делегації у ПАРЄ, нардепка Марія Мезенцева у Telegram.
"Це рішення прийнято одностайно! Щоб ви розуміли, які настрої в ПАРЄ!" - зазначив ще один учасник української делегації у ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Реакція МЗС України
"Я вітаю сьогоднішню резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років неконституційного одноосібного правління призвело до злочинів у країні та за її межами. Я вітаю заклик до держав Ради Європи визнати путіна нелегітимним після закінчення його поточного терміну", - зазначив голова МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі X.