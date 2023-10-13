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ПАСЕ признала превращение рф в диктатуру, а путина - в диктатора: Кулеба приветствовал решение

Киев • УНН

 • 425807 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, которой признала, что рф превратилась в диктатуру, а российский президент владимир путин - в диктатора, сообщила в Facebook участница украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардеп Евгения Кравчук, пишет УНН.

Цитата

"ПАСЕ признала, что рф превратилась в фактическую диктатуру, а путин в диктатора. Только что Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала 43 голосами за соответствующую резолюцию!" - написала Кравчук.

Детали

По словам нардепа, ПАСЕ, среди прочего:

  • отметила, что процедура внесения изменений в конституцию рф, которые предоставили возможность оставаться путину у власти до 2036 года, противоречила же самой конституции россии;
  • признала, что подавляющая власть президента рф, полное отсутствие системы сдержек и противовесов превратили рф в де-факто диктатуру;
  • призвала признать президента путина как нелегитимного после окончания его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных, и в рамках стремления к миру;
  • призвала государства-члены Устава МУС арестовать путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;
  • подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который бы преодолел иммунитет «тройки».

"Ассамблея считает, что международный уголовный трибунал ad hoc должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбития рейса MH17. По дате начала агрессии есть решение Европейского суда по правам человека - март 2014", - добавила глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Мария Мезенцева в Telegram.

"Это решение принято единогласно! Чтобы вы понимали, какие настроения в ПАСЕ!" - отметил еще один участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Реакция МИД Украины

"Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привело к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую призыв к государствам Совета Европы признать путина нелегитимным после окончания его текущего срока", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X.

Украинские Национальные Новости

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