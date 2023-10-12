У ПАРЄ закликали надати Україні військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи закликала надати військову допомогу Україні. Про це повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
«В ПАРЄ закликали надати військову допомогу Україні! Це безпрецедентне рішення! Також ПАРЄ закликали надати Україні фінансову, політичну та дипломатичну підтримку на двосторонньому та багатосторонньому рівнях. За — 73. Проти — 1», - написав Гончаренко.
Він зазначив, що повна назва резолюції «Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі».
Доповнення
Данія та Чехія в найближчі місяці спільно доставлять в Україну різноманітну військову техніку для потреб ЗСУ.