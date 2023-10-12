Данія і Чехія нададуть Україні додаткову військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Данія та Чехія в найближчі місяці спільно доставлять в Україну різноманітну військову техніку для потреб ЗСУ. Відправлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку. Про це повідомляє міністерство оборони Чеської Республіки, передає УНН.
Деталі
Військову техніку для України візьмуть із чеських складів та заводів. Допомогу передадуть коштом уряду Данії.
У рамках першої частини проєкту обидві країни планують поставити Україні близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків, а також:
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- 2500 пістолетів;
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- 7000 гвинтівок;
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- 500 ручних кулеметів;
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- 500 снайперських гвинтівок;
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- засоби радіоелектронної боротьби та ISR (розвідки, спостереження та розвідки).
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Допомога включає як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яка вже використовується українськими збройними силами. Зазначається, що перелік був створений на основі вимог і потреб ЗСУ.
Міністерство оборони Данії у вересні оголосило, що хоче виділити до 5,8 мільярда данський крон на військову допомогу Україні. Міністр оборони Чехії Даніель Блажковец заявив, що затверджена форма співпраці має перспективи продовження не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році.
"Це значна передача обладнання, яке має попит в Україні. Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Доповнення
Також Іспанія висловила готовність передати Україні установки для зенітних ракет Hawk. Крім того, країна анонсувала, що поставить артилерійські боєприпаси та кулемети.