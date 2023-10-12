Данія і Чехія нададуть Україні додаткову військову допомогу

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Військову техніку для України візьмуть із чеських складів та заводів. Допомогу передадуть коштом уряду Данії.

У рамках першої частини проєкту обидві країни планують поставити Україні близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків, а також:



2500 пістолетів;



7000 гвинтівок;



500 ручних кулеметів;



500 снайперських гвинтівок;



засоби радіоелектронної боротьби та ISR (розвідки, спостереження та розвідки).



Допомога включає як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яка вже використовується українськими збройними силами. Зазначається, що перелік був створений на основі вимог і потреб ЗСУ.

Міністерство оборони Данії у вересні оголосило, що хоче виділити до 5,8 мільярда данський крон на військову допомогу Україні. Міністр оборони Чехії Даніель Блажковец заявив, що затверджена форма співпраці має перспективи продовження не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році.

"Це значна передача обладнання, яке має попит в Україні. Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Доповнення

Також Іспанія висловила готовність передати Україні установки для зенітних ракет Hawk. Крім того, країна анонсувала, що поставить артилерійські боєприпаси та кулемети.